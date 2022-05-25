Гендерсон: Мені більше не потрібна мотивація, щоб виграти фінал Ліги чемпіонів

Футболіст поспілкувався щодо матчу проти Реала.

Півзахисник, лідер та капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон прокоментував майбутній фінальний матч проти мадридського Реала у Лізі чемпіонів.

"Мені більше не потрібна мотивація, щоб виграти фінал Ліги чемпіонів. В дитинстві всі мріяли грати у великих іграх, і вони не перевищують фінал Ліги чемпіонів. Реал є командою світового класу з деякими гравцями світового класу.

Я б сказав, що перемога в Лізі чемпіонів у Мадриді (прим. під час групового етапу) була, мабуть, найбільшим моментом у моїй кар’єрі, найбільш особливим, щоб перейти межу, щоб нарешті виграти Лігу чемпіонів після того, як минулого року було так близько.

Фінал у 2018 році був дуже прикрим моментом у моїй кар’єрі. Так близько наблизитися до своєї мрії, а потім її позбутися на останній перешкоді було досить важко. Оглядаючись назад, я багато чому навчився, і ми використали цей досвід, щоб стати кращими, сильнішими, а перемога через рік зробила його ще більш особливим", — сказав Гендерсон.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 28 травня. Почнеться гра о 22:00 за київським часом.