Гендерсон: Мені більше не потрібна мотивація, щоб виграти фінал Ліги чемпіонів

25 травня 2022

Джордан Гендерсон. Getty Images

Футболіст поспілкувався щодо матчу проти Реала.

Півзахисник, лідер та капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон прокоментував майбутній фінальний матч проти мадридського Реала у Лізі чемпіонів.

"Мені більше не потрібна мотивація, щоб виграти фінал Ліги чемпіонів. В дитинстві всі мріяли грати у великих іграх, і вони не перевищують фінал Ліги чемпіонів. Реал є командою світового класу з деякими гравцями світового класу.

Я б сказав, що перемога в Лізі чемпіонів у Мадриді (прим. під час групового етапу) була, мабуть, найбільшим моментом у моїй кар’єрі, найбільш особливим, щоб перейти межу, щоб нарешті виграти Лігу чемпіонів після того, як минулого року було так близько.

Фінал у 2018 році був дуже прикрим моментом у моїй кар’єрі. Так близько наблизитися до своєї мрії, а потім її позбутися на останній перешкоді було досить важко. Оглядаючись назад, я багато чому навчився, і ми використали цей досвід, щоб стати кращими, сильнішими, а перемога через рік зробила його ще більш особливим", — сказав Гендерсон.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 28 травня. Почнеться гра о 22:00 за київським часом.

Источник: The Independent

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