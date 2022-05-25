Анчелотті: Я можу увійти до історії? Не одержимий індивідуальними нагородами

Італійський тренер — про можливість виграти чотири Ліги чемпіонів.

Карло Анчелотті прокоментував можливість увійти в історію та важливі аспекти матчу фіналу Ліги чемпіонів, в якому Реал зіграє проти Ліверпуля.

"Я можу стати першим тренером, який виграв чотири Ліги чемпіонів? Для мене це було б величезне досягнення, але я знаю, що у фіналі все може статися. Я не одержимий індивідуальними наградами.

Якщо ми говоримо про фізичну перспективу, то ми граємо проти команди, яка є однією з найкращих у світі в цьому плані. Додайте до цього величезну індивідуальність, сильну атаку та хорошу організацію. Я не думаю, що фізична сторона буде визначати результат, це буде важливо, але є багато інших елементів, які потрібно оцінити.

Найважчий матч? Найважче було підготуватися до матчу проти Челсі через психологічний аспект. Ви думаєте, що у вас є перевага, і було важко готуватися до цього, тоді гра була дуже важкою. У двох інших ми відставали, тому це був інший підхід", — наводить слова італійця офійійний сайт Реалу.

Нагадаємо, що раніше УЄФА представив м'яч для фіналу Ліги чемпіонів.