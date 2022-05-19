Айнтрахт позбавив Динамо Київ потенційного посіву в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

На фінал Ліги Європи УЄФА бодай одна українська команда чекала з нетерпінням.

Франкфуртський Айнтрахт у фінальному протистоянні Ліги Європи УЄФА проти шотландського Рейнджерс напередодні здобув перемогу в серії післяматчевих пенальті, зігравши в основний час зустрічі внічию — 1:1.

Айнтрахт — Рейнджерс 1:1 (5:4 — пен.) Відео голів та огляд матчу

Через окремі норми регламенту, у підсумковому результаті звітної гри також було зацікавлене й київське Динамо, яке в ранзі віце-чемпіону достроково завершеного сезону української Прем’єр-ліги представлятиме нашу країну в наступній кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Стартуватимуть "біло-сині" аж із другого раунду відбіркового етапу, де, як і під час потенційного наступного етапу, будуть сіяними під час жеребкування.

Однак саме успіх Айнтрахту в підсумку позбавив столичний колектив можливості сподіватися на аналогічний статус під час формування пар фінальних зустрічей кваліфікації.

Ба більше — українська команда зіграє проти одного з двох колективів із найбільшим коефіцієнтом у таблиці рейтингів клубів УЄФА, якими наразі є лісабонська Бенфіка та той самий шотландський Рейнджерс.