Динамо буде сіяне в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Це стало можливим завдяки амстердамському Аяксу.

Після того, як УАФ достроково завершило чемпіонат України, стало відомо в якості кого київське Динамо буде представляти нашу державу на міжнародній арені — в якості віце-чемпіона.

Таким чином, кияни розпочнуть свій шлях у Лізі чемпіонів із другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де будуть серед сіяних команд.

Окрім того, заявдяки перемозі Аяксу в чемпіонаті Нідерландів. Динамо знаходиться вище в таблиці коефіцієнтів ніж інший представник "країни тюльпанів" — ПСВ, тож саме українська команда буде сіяною.

Що стосується раунду плей-офф, то в разі якщо Динамо дійде до цих матчів, столичному клубу потрібно два фактори, аби опинитись серед сіяних команд — перемога Рейнджерс у Лізі Європи та Марсель, який заняв будь-яку позицію в Лізі 1, окрім третьої.

Відзначимо, що сьогодні Динамо зіграє черговий товариський матч. Суперником виступить естонська Флора.

На Football.ua буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу.