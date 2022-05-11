Тюрпена призначено на фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль — Реал

Фінальна гра турніру пройде у Парижі — 28 травня.

Головним арбітром фінального матчу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом буде французький арбітр Клеман Тюрпен. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Допомагатимуть Тюрпену його співвітчизники Ніколас Данос та Сиріль Грінгор, а резервним рефері призначено Бенуа Бастьєна.

За системою ВАР слідкуватимуть Жером Бісар, а допомагатимуть йому Массіміліано Ірраті та Філіппо Мелі.

Також зазначимо, що цього сезону Тюрпен обслужив сім матчів Ліги чемпіонів — у тому числі першу гру 1/4 фіналу між Челсі та Реалом.

Минулого року 39-річний француз обслуговував фінал Ліги Європи.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні Стад де Франс у Парижі – 28 травня.