Вальверде: У кожному раунді плей-оф Ліги чемпіонів ми відчували, що все втрачено

Хавбек Реала висловився про перемогу над Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал здійснив камбек проти Манчестер Сіті і пробився в заключну стадію турніру.

Півзахисник "вершкових" Федеріко Вальверде поділився емоціями від цього протистояння.

"Ще одна божевільна ніч. Дух і воля до перемоги... Ми йдемо до кінця. Коли Сіті забивав, здавалося, що все закінчено – в кожному раунді плей-офф, роблячи усі ці зусилля, ми відчували, що все втрачено.

Але вболівальники дуже допомогли нам боротися до кінця. Коли забиваються голи, ви думаєте: "Ми сьогодні переможемо".

Кожна команда – Париж, Челсі, Сіті – були дуже хорошим. Особисто я думаю, що гра проти Челсі була найскладнішою для нас. Кожен раз, коли вони потрапляли на нашу половину, для них це був напівшанс", — цитує слова Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті ви можете на Football.ua.