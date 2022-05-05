Родріго: Бог подивився на мене і сказав: "Сьогодні твій день"

Вінгер Реала висловився про перемогу над Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал здійснив камбек проти Манчестер Сіті і пробився в заключну стадію турніру.

Крайній нападник "вершкових" Родріго, який став автором дубля наприкінці другого тайму, поділився емоціями від цього протистояння.

"Ми програвали матч, наші сили закінчувалися, а потім стало те, що сталося. Будучи у цій футболці, ми завжди вчимося боротися до кінця. В нас майже не було сил, але з моїм першим голом ми почали вірити.

Я не можу це пояснити. У мене немає слів для того, що сталося сьогодні. Бог подивився на мене і сказав: "Сьогодні твій день"", — цитує слова Родріго офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті ви можете на Football.ua.