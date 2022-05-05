Бензема все ще зберігає шанси перевершити рекордні показники Роналду в Лізі чемпіонів

Для цього форварду потрібно буде витягнути Реал ще й у фінальному матчі цього сезону.

Мадридський Реал у матчі-відповіді півфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА зробив фантастичний камбек наприкінці основного часу протистояння проти англійського Манчестер Сіті, після чого ще й зумів під час овертаймів вирвати путівку до Парижу (3:1).

Реал — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу

Автором вирішального голу збоку "галактікос" уже звичним для поточного сезону чином став французький нападник Карім Бензема, який уразив ворота Едерсона з пенальті ще на початку першого з додаткових таймів.

Завдяки цьому влучному удару 34-річний виконавець досяг позначки у 15 забитих м’ячів у цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів, а також упритул наблизився до рекордних показників португальського нападника Кріштіану Роналду.

У сезоні-2015/16 та 2013/14 нинішній форвард англійського Манчестер Юнайтед забивав 16 та 17 голів відповідно.

Таким чином, Карім Бензема має всі шанси встановити абсолютний рекорд результативності одного розіграшу турніру, якщо йому вдасться зробити надзусилля вже під час фінального поєдинку в Парижі 28 травня проти англійського Ліверпуля.