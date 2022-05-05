Родріго допоміг Бразилії встановити унікальне досягнення серед країн гравців-учасників Ліги чемпіонів

Нападник перевернув із ніг на голову протистояння проти Манчестер Сіті.

Напередодні мадридський Реал спочатку дивом урятувався від вильоту з півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками домашньої частини дуелі проти англійського Манчестер Сіті, а потім ще й здобув путівку до вирішального матчу (3:1).

Реал — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу

Ця звитяга "галактікос" не була б можливою без особистого вкладу бразильського нападника Родріго Гоєса, якого Карло Анчелотті вчасно зумів випустити на поле під завісу основного часу.

Зрештою, 21-річний виконавець став автором одразу двох голів своєї команди, які ще й дозволили йому допомогти власній країні встановити унікальне статистичне досягнення.

Не є секретом той факт, що представники Бразилії є лідерами за сукупним показником забитих м’ячів у Лізі чемпіонів, а два додаткові м’ячі від футболіста мадридського Реалу стали 999-м та 1000-м відповідно за всі часи розіграшу цього турніру збоку гравців із південноамериканської країни.

Таким чином, Бразилія стала першою країною в світі, якій вдалося досягти подібного показника результативності.

Франція — найближчий переслідувач бразильців із показником у 802 забитих м'ячі.

Той-таки Родріго, а також його партнери по Реалу в особі Вінісіуса Жуніора, Марсело та Едера Мілітао, або гравці Ліверпуля Алиссон Беккер, Фабіньо чи Роберто Фірміно, можуть збільшити показники власної країни вже під час фінального поєдинку в Парижі 28 травня.