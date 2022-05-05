Аліссон: Ліверпуль розраховує на перемогу в Лізі чемпіонів

Воротар "червоних" висловився щодо виходу команди у фінал турніру.

Воротар Ліверпулю Аліссон Бекер прокоментував вихід команди до фіналу Ліги чемпіонів.

Бразилець запевнив, що його колектив зробить все задля перемоги в турнірі.

"Вихід до фіналу ЛЧ — великій успіх, адже ми граємо проти найкращіх команд світу. Тим не менш, зараз ми прагнемо більшого. Ліверпуль розраховує на перемогу в турнірі.

Це дійсно свято, що ми зайшли так далеко, але апетит приходить під час трапези. Потрібно завершити цей сезон перемогою", — розповів Аліссон.

Відзначимо, що раніше вихід до фіналу прокоментував Юрген Клопп.