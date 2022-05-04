Клопп: Перед перервою сказав помічникові, щоб він знайшов бодай одну нашу вдалу дію в першому таймі — він не знайшов

Керманич англійського клубу прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні англійський Ліверпуль здобув вольову перемогу над іспанським Вільярреалом в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (3:2), завдяки чому здобув перепустку на вирішальну гру цього турніру.

Вільярреал — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри прокоментував звитягу своєї команди.

"У перерві сказав своїм гравцям просто зіграти в другому таймі краще, аніж у першому. Зазвичай у такій ситуації, коли ми не знаходимо правильного підходу до гри, ми намагаємося знайти причини, на які ми можемо вказати хлопцям під час перерви, та хоч якось показати їм те, що вони мають далі робити.

Тому, коли Піт Кравіц ішов із поля, я сказав йому: "Спробуй знайти хоча б одну ситуацію, коли ми зробили так, як хотіли зробити до початку гри". І коли я зайшов, Піт просто сказав: "Я не знайшов".

Певна річ, що старт гри був для нас дуже важким, ми розгублені від цього. У нас не було справжньої пристрасті, ми розташовувалися в потрібних місцях на полі, із якоїсь причини ми просто грали довгими м’ячами і намагалися форсувати події.

У нас були певні моменти, але цього не було достатньо, аби набрати бодай трішки імпульсу. Тож ми просто пояснили хлопцям, де вони повинні грати, що повинні робити, де вони повинні бути сильнішими, а вони ми повинні рухатися більш тактовно, тому що, очевидно, у першому таймі нам не вистачало динаміки.

Нам не вдалося знайти півзахисників на півпросторі в центрі поля, бо там їх не було, трійка передніх були занадто фіксовані: Мане ліворуч, Салах праворуч і Жота в центрі. Гнучкості не було, тому нам довелося змінити це, щоб створити їм більше проблем. Через те, що вони були дуже сконцентровані на персональній опіці в обороні, ми грали для них передбачувано на початку — це те, що нам також довелося змінити.

Відчуття від виходу до фіналу найяскравіші. Увижається, що це вперше, якщо чесно. Для мене це — найкраще клубне змагання у світі. Я люблю Лігу чемпіонів, люблю її гімн, усе, що з нею пов’язано.

Респект Вільярреалу, у нього справді чудовий стадіон. Те, що тут роблять люди — неймовірне. Те, що робить Унаї Емері — неймовірно. Те, як його гравці тиснули на нас — дивовижно. Тож зараз у мене особливі відчуття, тому що нам було дуже важко, але врешті-решт ми на це заслужили, і це дійсно круто.

Видатна гра збоку хлопців. Перед матчем я сказав їм, що хотів би прочитати заголовки: "Ментальні монстри були на полі", лише тому, що я хотів, щоб ми з перших хвилин не були тими, хто захищає результат, а йде за повноцінною перемогою. До перерви я цього не побачив, але в другому таймі ми все ж виправилися.

З безліччю ігор за сезон, які хлопці зіграли цьогоріч, це абсолютно нормально, що перший такий тайм може мати місце, але наша реакція на події зробила його особливим. Це дійсно тішить.

Що я можу зараз сказати? Є лише один шанс виграти фінал — потрапити до нього. Це те, що ми зробили на сьогоднішній день, граючи в кожній можливій зустрічі за сезон. Ми пройшли всі змагання до останньої гри, три з них ще не закінчені.

Я чув про подібні історії раніше. Сьогодні в першому таймі багато людей, які, можливо, були б раді, щоб ми зазнали невдачі, але дуже важко дійти до трьох фіналів — це, мабуть, причина, чому ніхто цього не робив цього так довго.

Але ми зробили це, і коли конкретні фінали з’являться в нашому розкладі, ми будемо знати, що ми готові до них. Ми гратимемо проти неймовірно сильних команд, тож подивимося. Ми обов’язково спробуємо, але я вже зараз можу вам сказати, що це буде дуже важко", — заявив німецький фахівець.

Суперником за майбутнім фіналом Ліги чемпіонів УЄФА для Ліверпуля стане переможець пари Реал — Манчестер Сіті.