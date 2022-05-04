Гюндоган: Пройти у фінал — складне завдання, адже ми будемо грати проти великого клубу

Футболіст оцінив шанси Сіті на позитивний результат.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував майбутню гру проти Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів. Перший матч між клубами закінчився перемогою "містян" (4:3).

"Ми гратимемо на чудовому стадіоні проти чудової команди. Це одна з найбільших команд в історії, тому ви можете відчути, наскільки це складне завдання.

Ми граємо у півфіналі Ліги чемпіонів другий рік поспіль. Це велике досягнення для гравців і всього клубу, але я відчуваю, що попереду ще довгий шлях.

Ми хочемо виступити краще, ніж минулого року, тому маємо бути готові як слід. Ми сповнені впевненості, і я не сумніваюся, що на нас чекає відмінний матч", — сказав Гюндоган.