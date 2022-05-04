Гюндоган: Пройти у фінал — складне завдання, адже ми будемо грати проти великого клубу

04 травня 2022

Ілкай Гюндоган, Getty Images

Футболіст оцінив шанси Сіті на позитивний результат.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував майбутню гру проти Реалу у півфіналі Ліги чемпіонів. Перший матч між клубами закінчився перемогою "містян" (4:3).

"Ми гратимемо на чудовому стадіоні проти чудової команди. Це одна з найбільших команд в історії, тому ви можете відчути, наскільки це складне завдання.

Ми граємо у півфіналі Ліги чемпіонів другий рік поспіль. Це велике досягнення для гравців і всього клубу, але я відчуваю, що попереду ще довгий шлях.

Ми хочемо виступити краще, ніж минулого року, тому маємо бути готові як слід. Ми сповнені впевненості, і я не сумніваюся, що на нас чекає відмінний матч", — сказав Гюндоган.

Матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться в середу, 4 травня. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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