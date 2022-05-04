Робертсон: Нас би здивувало, якби Выльярреал зумів продовжувати у тому ж дусі

Захисник англійського клубу прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти іспанського Вільярреалу англійський Ліверпуль зумів здобути вольову перемогу (3:2), завдяки чому зіграє в вирішальній битві за трофей.

Вільярреал — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

"Неймовірно складне протистояння – гравці, фанати і всі причетні до клубу не повинні сприймати будь-що подібне як належне.

У перерві ми були спокійні, ми мали такими бути. Вони поклали на кін все у першій половині, але нам треба було нагадати собі, що це лише 2:2, що наступний гол буде життєво необхідним.

Ми говоримо про наших фанатів, але Вільярреал грав дійсно добре і вболівальники були за їхніми спинами. Але нас би здивувало, якби вони зуміли продовжувати у тому ж дусі", – цитує слова Робертсона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, суперником у майбутньому фіналі Ліги чемпіонів УЄФА для Ліверпуля стане переможець пари Реал — Манчестер Сіті.