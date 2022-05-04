Президент Вільярреалу: Рівень арбітражу не відповідав півфіналу Ліги чемпіонів

Функціонер іспанського клубу прокоментував виліт із турніру.

Іспанський Вільярреалу напередодні не вдалося використати перевагу від фактору власного поля в матчі-відповіді задля подолання англійського Ліверпуля в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА (2:3).

Вільярреал — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Президент "жовтої субмарини" Фернандо Роїг Альфонсо після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на футбольному полі.

"Чесно кажучи, після матчу залишилося певне відчуття скандальності. Арбітр мав призначати пенальті за фол Аліссона проти Ло Чельсо. Це було ключове рішення в матчі, який був фактично рівним під час усього ігрового часу.

Я жодним чином не хочу, щоби це слугувало виправданням для нас. Ліверпуль — чудовий суперник, якому ми могли програти й з більшою різницею м’ячів.

Але це також і не означає, що арбітраж сьогодні відповідав рівню півфіналу Ліги чемпіонів. Дії арбітра вплинули на підсумковий результат на табло.

Команда зіграла найкращим чином у першому таймі, суттєво переважала суперників, вирівняла становище за сумою двох матчів. Однак після перерви сили покинули гравців Вільярреалу, чим скористалися суперники. Перший гол Ліверпуля остаточно нас добив", — заявив іспанський функціонер.

Решту сезону іспанський Вільярреал присвятить боротьбі за місце в зоні єврокубків на наступний футбольний рік.