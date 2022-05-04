Ло Чельсо: Потрібно було призначати пенальті за фол Аліссона

Хавбек Вільярреалу прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Іспанський Вільярреал напередодні зазнав невдачі під час спроби відіграти два пропущені в гостях м’ячі в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Ліверпуля (2:3).

Вільярреал — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Півзахисник "жовтої субмарини" Джованні Ло Чельсо розповів про власні враження від звітної зустрічі.

"Я досі не мав можливості передивитися повтор мого падіння в штрафному Ліверпуля в першому таймі. Але на полі я відчув цей контакт повної мірою, тому, на мою думку, у тому епізоді потрібно було призначати пенальті за фол Аліссона.

Якби рефері ухвалив подібне рішення, це б докорінно змінило становище на полі. Але це жодним чином не може слугувати в якості виправдання нашої поразки.

Суперники добре відіграли в другому таймі, реалізували моменти, але в нас усе одно залишається біль від вильоту з турніру.

Найбільш образила нас цього вечора поразка на тлі чудового першого тайму з двома забитими м’ячами. Вони мали б стати чимось більше після перерви, але з появою гравців Ліверпуля на полі наші шанси себе вичерпали.

Ми знали, що матч буде відрізнятися від того, що ми побачили на Енфілді, але щоб результат висковзнув із наших рук за п’ять хвилин — цього ми не очікували.

Я дуже пишаюся нашою командою, але суперник сьогодні підтвердив власний елітний статус", — заявив аргентинський фахівець.

Решту сезону іспанський Вільярреал присвятить боротьбі за місце в зоні єврокубків на наступний футбольний рік.