Жерар Морено: Вільярреал вірив у перемогу до останнього

Форвард Вільярреалу прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА іспанський Вільярреал зазнав другої поразки в протистоянні проти англійського Ліверпуля (2:3), через що був змушений припинити власні виступи в цьому турнірі.

Вільярреал — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Нападник "жовтої субмарини" Жерар Морено після завершення гри оцінив виступ власної команди звітного вечору.

"Я думаю, що наші фанати можуть пишатися командою, клубом та його емблемою. Ми вірили в перемогу до останнього, намагалися боротися за кожен м’яч.

Коли на табло був рахунок 2:0, гра пішла геть не так, як ми того бажали. Команда хотіла забити ще один гол, намагалися зберігати атакувальний ритм. Перший гол Ліверпуля боляче вдарив по наших амбіціях, трохи нас згнітивши.

Ми повинні привітати суперників і подякувати нашим вболівальникам, які повірили в нас сьогодні", — заявив іспанський виконавець.

Решту сезону іспанський Вільярреал присвятить боротьбі за місце в зоні єврокубків на наступний футбольний рік.