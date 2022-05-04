Александер-Арнольд: Ліверпуль не грав у футбол у першому таймі

Захисник англійського клубу прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти іспанського Вільярреалу англійський Ліверпуль зумів здобути вольову перемогу (3:2), завдяки чому зіграє в вирішальній битві за трофей.

Вільярреал — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Захисник "червоних" Трент Александер-Арнольд розповів про власні враження від звітної дуелі.

"Здається, ми ніколи не можемо полегшити собі долю в півфіналах Ліги чемпіонів. Важка гра, дуже важка. Ми приїхали сюди з одними думками, але суперники дуже добре зіграли в першому таймі. У перерві ми зуміли перелаштуватися, а потім зробили те, що потрібно було зробити із самого початку.

Ми очікували на тиск ізбоку суперників, але іноді ти не можеш контролювати гру так, як тобі хочеться. Вільярреалу вдалося забити швидкий м’яч, що й було в їх початкових планах. Але нам потім вдалося схилити ситуацію на власну користь.

Ми не грали в футбол у першому таймі, не залишали за собою підбирання м’яча. Суперники тим часом грали в ту гру, у яку хотіли грати, а ми дозволяли їм це зробити. Зрештою, ми отримали один поганий тайм за два матчі. Маємо визнати це для того, аби потім виконати роботу над помилками.

Утім, добре, що ми впоралися зі своєю задачею у вівторок — тепер ми можемо дивитися за завтрашньою грою, знаючи, що точно будемо в фіналі. Будь-який наш можливий суперник заслуговує на вихід у вирішальний поєдинок", — заявив англійський виконавець.

Суперником за майбутнім фіналом Ліги чемпіонів УЄФА для Ліверпуля стане переможець пари Реал — Манчестер Сіті.