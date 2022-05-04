Ван Дейк: Будь-який суперник за фіналом буде абсолютним кошмаром

Захисник англійського клубу прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

Ліверпуль у матчі-відповіді півфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА здобув перемогу над іспанським Вільярреалом (3:2), закріпивши таким чином за собою перепустку на вирішальну гру.

Вільярреал — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Захисник "червоних" Вірджил Ван Дейк після фінального свистка розповів про власні враження від побаченого на футбольному полі.

"Будь-яка команда, із якою ми зіткнемося у фіналі цього змагання, буде абсолютним кошмаром для протистояння проти неї. Ми знаємо Сіті, але вони також знають нас. Ми знаємо, наскільки інтенсивними можуть бути ігри проти них. Реал — клуб із величною історією та видатним нападником на вістрі атаки. Можливо, кращим у світі на сьогоднішній день.

Щодо можливих чотирьох трофеїв за сезон, то, якщо ви почуєте нас і нашого головного тренера, то зрозумієте, що ми не розмірковуємо в площині історичного значення цього досягнення.

Мріяти не забороняється нікому, але все ж таки потрібно бути реалістами. Футбол — це сукупність багатьох факторів. Тому подивимося, яким буде підсумок наших виступів", — заявив нідерландський виконавець.

Суперником за майбутнім фіналом Ліги чемпіонів УЄФА для Ліверпуля стане переможець пари Реал — Манчестер Сіті.