Салах: Сіті — суперник топ-рівня, але бажання взяти реванш за фінал 2018 року в Києві сильніше

Форвард англійського клубу прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

Англійський Ліверпуль здобув перемогу над іспанським Вільярреалом в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, завдяки чому вийшов до вирішального поєдинку в розіграші турніру.

Вільярреал — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

Нападник "червоних" Мохамед Салах після завершення гри прокоментував виступи команди звітного вечора.

"Чотири трофеї — зараз це є нашою метою, хоча, можливо, ніхто б не ризикнув про це сказати на початку сезону. Я завжди залишаюся чесним перед собою, концентруючи зусилля на Лізі чемпіонів та Прем'єр-лізі. Але, якщо вже так склалася доля, то чому б і не зачепитися за перемоги у всіх турнірах?

Після того, як ми перемогли Сіті в Кубку Англійської ліги, я почав думати над цим. А коли ми тільки-но вдало завершили груповий етап Ліги чемпіонів, я подумав: "Добре, цього року ми виграємо ще й Лігу чемпіонів".

У фіналі я хочу зіграти проти мадридського Реалу. Сіті — суперник топ-рівня, але бажання взяти реванш за фінал 2018 року в Києві сильніше", — заявив єгипетський виконавець.

Суперником за майбутнім фіналом Ліги чемпіонів УЄФА для Ліверпуля стане переможець пари Реал — Манчестер Сіті.