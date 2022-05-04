Емері: Суперники повністю заслуговували на те, аби зіграти в фіналі

Головний тренер Вільярреалу прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Іспанський Вільярреал на власному полі не зумів здолати англійський Ліверпуль у матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (2:3), через що був змушений припинити виступи в цьому турнірі за крок до вирішального поєдинку.

Вільярреал — Ліверпуль 2:3 Відео голів та огляд матчу

"Коли ви втрачаєте шанс, то починають сумувати всі. Наразі ми не можемо радіти тому, як проводили хороші матчі проти Ювентуса, Баварії, бо потім зіграли в неоднозначний футбол проти Ліверпуля.

Суперники повністю заслуговували на те, аби зіграти у фіналі. Сьогодні в першому таймі ми показали всім, що ми також хороша команда, і у нас теж є шанси. Але різниця в двох матчах була з ними.

Ми провели перший тайм так, як і планували. Він пройшов за найоптимістичнішим сценарієм для нас. Але нам все ж таки не вистачило цього. Ми мали зіграти ідеально всі 90 хвилин, особливо в обороні.

У перерві ми знали, що Жерар Морено має проблеми і відчуває свою травму, але ми хотіли, щоб він залишався на полі якомога довше. Але він не міг робити ривки. Через це ми втратили важливого гравця.

Загалом, мали б більше володіти м'ячем, контролювати гру. Але у другому таймі у нас не знайшлося ресурсів, щоб протистояти потужному Ліверпулю", — заявив іспанський фахівець.

Решту сезону іспанський Вільярреал присвятить боротьбі за місце в зоні єврокубків на наступний футбольний рік.