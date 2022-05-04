Шахтар зіграє на груповій стадії Ліги чемпіонів-2022/23

"Гірники" здобули путівку завдяки вильоту Вільярреала з поточного розіграшу турніру.

Шахтар кваліфікувався у груповий етап Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Це стало можливим завдяки вильоту Вільярреала із поточного розіграшу турніру після повторної поразки від Ліверпуля у півфіналі.

Зараз на перемогу у Лізі чемпіонів претендують Ліверпуль, Реал та Манчестер Сіті – всі команди вже кваліфікувалися у груповий етап за підсумками своїх чемпіонатів.

Відповідно до регламенту Ліги чемпіонів, пряму путівку у такому разі отримує чемпіон 11 асоціації. Шотландія вже пробилася в наступну стадію з огляду на те, що росіян усунули, а тому путівка дісталося Україні.