Жота та Кейта зіграють із перших хвилин матчу-відповіді проти Вільярреала

03 травня 2022

Діогу Жота, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Вільярреал та Ліверпуль.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА іспанський Вільярреал та англійський Ліверпуль на Естадіо де ла Сераміка продовжать з'ясовувати взаємини після перемоги "червоних" на Енфілді (2:0).

Унаї Емері, на тіл першої гри, вирішив залучити до стартового складу Ло Чельсо праворуч у півзахисті, а Жерар Морено та Діа складуть пару на вістрі атаки.

Юрген Клопп, у свою чергу, вирішив використати Набі Кейта в центральній лінії, тоді як Діогу Жота відправився на лівий фланг атаки.

Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен — Ж. Морено, Діа.

Запасні: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Іборра, Чуквезе, Трігерос, Пенья, Манді, Гомес, Педраса, Ор'є.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане, Жота.

Запасні: Келлехер, Мілнер, Гомес, Гендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Мінаміно, Цимікас, Діас, Орігі, Матіп, Елліотт.

Гра Вільярреал — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.
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