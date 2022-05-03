Жота та Кейта зіграють із перших хвилин матчу-відповіді проти Вільярреала

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА іспанський Вільярреал та англійський Ліверпуль на Естадіо де ла Сераміка продовжать з'ясовувати взаємини після перемоги "червоних" на Енфілді (2:0).
Унаї Емері, на тіл першої гри, вирішив залучити до стартового складу Ло Чельсо праворуч у півзахисті, а Жерар Морено та Діа складуть пару на вістрі атаки.
Юрген Клопп, у свою чергу, вирішив використати Набі Кейта в центральній лінії, тоді як Діогу Жота відправився на лівий фланг атаки.
Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен — Ж. Морено, Діа.
Запасні: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Іборра, Чуквезе, Трігерос, Пенья, Манді, Гомес, Педраса, Ор'є.
Запасні: Келлехер, Мілнер, Гомес, Гендерсон, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Мінаміно, Цимікас, Діас, Орігі, Матіп, Елліотт.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане, Жота.
Гра Вільярреал — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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