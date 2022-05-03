Реал — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

До вашою уваги текстова онлайн-трансляція півфінальної зустрічі Лігі чемпіонів.

В рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал прийме на своєму полі Манчестер Сіті.

Гра відбудеться на Сантьяго Бернабеу в середу, четвертого травня о 22:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу.

Онлайн-трансляція матчу Реал — Манчестер Сіті

Всього команди між собою зіграли дев'ять матчів і перевага наразі с боку представника Англійської Прем'єр-Ліги. Чотири перемоги святкували "містяни", тричі сильнішими були "вершкові" і ще два рази клуби не з'ясували переможця.

Щодо кадрової ситуації, то Хосеп Гвардіола точно не зможе розраховувати на Джона Стоунза, про що фахвець розповів на передматчовій прес-конференції.

Також своїми думками поділився і хавбек Реалу Лука Модріч.