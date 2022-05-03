Модрич: Маємо показати всім, що Реал — найкращий клуб у світі

Хорватський футболіст висловився перед грою.

Центральний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич дав коментар перед другим матчем півфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Настрій у команді хороший, з нетерпінням чекаємо на матч. Знаємо, що від нас вимагається. Розуміємо, що для нас це буде один із найважливіших матчів сезону, тобто зіграти потрібно буде на максимумі. Старанно працюємо і готові зіграти за місце у фіналі.

Ми завжди граємо з вірою у свої сили та дуже енергійно. Ми маємо показати всім, що Реал — найкращий клуб у світі. Уболівальники повинні включитися в гру з перших хвилин, вони завжди сильно впливають на перебіг наших матчів", — наводить слова хорвата офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться в середу, 4 травня. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.