Модрич: Маємо показати всім, що Реал — найкращий клуб у світі

03 травня 2022

Лука Модрич, getty images

Хорватський футболіст висловився перед грою.

Центральний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич дав коментар перед другим матчем півфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Настрій у команді хороший, з нетерпінням чекаємо на матч. Знаємо, що від нас вимагається. Розуміємо, що для нас це буде один із найважливіших матчів сезону, тобто зіграти потрібно буде на максимумі. Старанно працюємо і готові зіграти за місце у фіналі.

Ми завжди граємо з вірою у свої сили та дуже енергійно. Ми маємо показати всім, що Реал — найкращий клуб у світі. Уболівальники повинні включитися в гру з перших хвилин, вони завжди сильно впливають на перебіг наших матчів", — наводить слова хорвата офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться в середу, 4 травня. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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