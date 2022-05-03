Де Брюйне: Мені неважливо, що про мене пишуть — я сам себе оцінюю

Півзахісник Манчестер Сіті висловився напередодні матчу проти Реалу.

Півзахісник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне висловився напередодні матчу-відповіді проти мадридського Реалу.

Окрім того, футболіст прокоментував свої виступи цього сезону.

"У нас є потенціал стати найкращим клубом світу — цим треба скористатись. Ми не можемо опускати планку своїх виступів, інакше не потрапимо до фіналу Ліги чемпіонів. Реал є Реал.

Мені неважливо, що про мене пишуть у пресі — я сам себе оцінюю. Я і без преси знаю, коли я і як зіграв. Як кожен нормальний футболіст я хочу вигравати всі турніри, в яких приймаю участь", — розповів Де Брюйне.

В поточному сезоні бельгієць зіграв 40 матчів за "містян", в яких забив 15 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Раніше Де Брюйне увійшов в історію Ліги чемпіонів.