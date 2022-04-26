Де Брюйне — автор найшвидшого гола у півфіналі Ліги чемпіонів

26 апреля 2022

Кевін Де Брюйне, getty images

Бельгійський півзахисник увійшов до історії.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі грає проти мадридського Реалу.

Півзахисник "городян" Кевін Де Брюйне відкрив рахунок уже на 93 секунді зустрічі, ставши автором найшвидшого гола в історії півфіналів Ліги чемпіонів, повідомляє MisterChip.

Крім того, за інформацією Opta, дане взяття воріт стало раннім для Манчестер Сіті в рамках Ліги чемпіонів.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку, в якій ви можете обговорювати події зустрічі з іншими читачами в реальному часі.

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