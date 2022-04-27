Конате та Діас зіграє з перших хвилин проти Вільярреалу

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Ліверпуль та Вільярреал.

Англійський Ліверпуль та іспанський Вільярреал зіграють свій перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА на Енфілді.

Юрген Клопп, на тлі перемоги над Евертоном у дербі (2:0), вирішив використати з перших хвилин Конате в центрі захисту, тоді як Гендерсон повернувся до півзахисту, а Діас зіграє в трійці атаки.

Унаї Емері, у порівнянні з матчем-відповіддю проти мюнхенської Баварії (1:1), залучив до стартового складу Чуквезе до пари Коклену в лінії атакуючого півзахисту.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане, Діас.

Запасні: Адріан, Келлехер, Мілнер, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Жота, Орігі, Матіп, Вільямс, Елліотт.



Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Парехо, Капу — Чуквезе, Коклен — Ло Чельсо, Данжума.