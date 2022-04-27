Конате та Діас зіграє з перших хвилин проти Вільярреалу

27 квітня 2022

Ібрагіма Конате, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Ліверпуль та Вільярреал.

Англійський Ліверпуль та іспанський Вільярреал зіграють свій перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА на Енфілді.

Юрген Клопп, на тлі перемоги над Евертоном у дербі (2:0), вирішив використати з перших хвилин Конате в центрі захисту, тоді як Гендерсон повернувся до півзахисту, а Діас зіграє в трійці атаки.

Унаї Емері, у порівнянні з матчем-відповіддю проти мюнхенської Баварії (1:1), залучив до стартового складу Чуквезе до пари Коклену в лінії атакуючого півзахисту.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане, Діас.

Запасні: Адріан, Келлехер, Мілнер, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Жота, Орігі, Матіп, Вільямс, Елліотт.

Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Парехо, Капу — Чуквезе, Коклен — Ло Чельсо, Данжума.

Запасні: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Іборра, Трігерос, Діа, Пенья, Манді, Гомес, Педраса, Ор'є.

Гра Ліверпуль — Вільярреал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.
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