Ліверпуль — Вільярреал. Напередодні

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Ліверпуль у рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Вільярреал.

Ліверпуль — Вільярреал

Середа, 27 квітня, 22:00. Стадіон Енфілд Роуд, Ліверпуль. Головний арбітр зустрічі – Шимон Марчиняк (Польща).

Ліверпуль на шляху до півфіналу подолав бар'єри в особі Інтера та Бенфіки, не зазнавши особливих проблем. Команда Юргена Клоппа продовжує боротися за чемпіонський титул у внутрішній першості, тому не може дозволити собі проводити масштабну ротацію складу. У минулому турі чемпіонату Англії "червоні" приймали на своєму полі Евертон і здобули перемогу з рахунком 2:0.

Ліверпуль вже кілька років поспіль вважається одним із головних фаворитів турніру, але після успіху 2019 року повторити успіх поки що не вдавалося. Команда Юргена Клоппа є фаворитом даного протистояння, у цьому немає жодних сумнівів, однак і Ювентус, і Баварія, які раніше грали з Вільярреалом, були такими.

Іспанська команда стала справжньою сенсацією розіграшу турніру. Звичайно, ніхто не чекав побачити Вільярреал на стадії півфіналу, але назвати це повним сюрпризом складно. Унаї Емері привів команду до перемоги в Лізі Європи минулого сезону, а тепер, вкотре підтверджуючи своє вміння вигравати двоматчеві протистояння, веде команду до великого успіху.

Немає сумнівів, що цей сезон "Жовта субмарина" вже запише собі до активу, адже півфінал Ліги чемпіонів – унікальне досягнення для команди такого калібру.

Тренерський штаб Вільярреала не зможе розраховувати на Альберто Морено, під питанням – Коклен та Жерар Морено. У Ліверпуля навряд чи зіграє Роберто Фірміно.

Зазначимо, що Ліверпуль та Вільярреал вже зустрічалися раніше — у Лізі Європи у 2016 році. Тоді "Жовта субмарина" виграла на своєму полі з мінімальним рахунком, а вже на Енфілді Ліверпуль переміг із рахунком 3:0.

Орієнтовні склади:

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабіньо, Тіаго – Салах, Мане, Діас

Вільярреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян – Піно, Капу, Парехо, Тригерос – Ло Чельсо – Данжума

Не зіграє: А. Морено

Під питанням: Фірміно – Коклен, Ж. Морено

Цікаві факти:

Ліверпуль забив принаймні 2 голи в 9 з останніх 10 матчів (Ліга чемпіонів).

Ліверпуль не програв у 10 з останніх 11 матчів (Ліга чемпіонів).

Вільяреал не програв у своїх останніх 5 матчах (Ліга чемпіонів).

Тренери говорять:

Юрген Клопп, Ліверпуль:

"Ми ретельно проаналізували гру суперника. Я й раніше з великою повагою ставився до Уная Емері та Вільярреалу, але зараз вивчив цю команду ретельніше і був дуже вражений.

Емері — це тренер, який одержимий дрібницями. Різні варіанти пресингу, різна реакція ті чи інші ситуації. Це фахівець світового рівня, який блискуче виконує свою роботу".

Унаї Емері, Вільярреал:

"Будь-який клуб, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, такий результат повністю заслужив. У Ліверпулі чудово знають, що ми регулярно виступаємо в єврокубках, що нам вдалося вибити дві великі команди в особі Ювентуса та Баварії.

Вони розуміють, що не буде. Звичайно, суперник вважатиме себе фаворитом, але до нас поставиться з повагою. Це сильніший Ліверпуль, який я коли-небудь бачив. Думаю, для нас це буде додатковою мотивацією – постаратися обіграти найкращий Ліверпуль в історії”.