Ліверпуль — Вільярреал. Напередодні

Ліверпуль у рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Вільярреал.
Ліверпуль — Вільярреал
Середа, 27 квітня, 22:00. Стадіон Енфілд Роуд, Ліверпуль. Головний арбітр зустрічі – Шимон Марчиняк (Польща).
Ліверпуль на шляху до півфіналу подолав бар'єри в особі Інтера та Бенфіки, не зазнавши особливих проблем. Команда Юргена Клоппа продовжує боротися за чемпіонський титул у внутрішній першості, тому не може дозволити собі проводити масштабну ротацію складу. У минулому турі чемпіонату Англії "червоні" приймали на своєму полі Евертон і здобули перемогу з рахунком 2:0.
Ліверпуль вже кілька років поспіль вважається одним із головних фаворитів турніру, але після успіху 2019 року повторити успіх поки що не вдавалося. Команда Юргена Клоппа є фаворитом даного протистояння, у цьому немає жодних сумнівів, однак і Ювентус, і Баварія, які раніше грали з Вільярреалом, були такими.
Іспанська команда стала справжньою сенсацією розіграшу турніру. Звичайно, ніхто не чекав побачити Вільярреал на стадії півфіналу, але назвати це повним сюрпризом складно. Унаї Емері привів команду до перемоги в Лізі Європи минулого сезону, а тепер, вкотре підтверджуючи своє вміння вигравати двоматчеві протистояння, веде команду до великого успіху.
Немає сумнівів, що цей сезон "Жовта субмарина" вже запише собі до активу, адже півфінал Ліги чемпіонів – унікальне досягнення для команди такого калібру.
Тренерський штаб Вільярреала не зможе розраховувати на Альберто Морено, під питанням – Коклен та Жерар Морено. У Ліверпуля навряд чи зіграє Роберто Фірміно.
Зазначимо, що Ліверпуль та Вільярреал вже зустрічалися раніше — у Лізі Європи у 2016 році. Тоді "Жовта субмарина" виграла на своєму полі з мінімальним рахунком, а вже на Енфілді Ліверпуль переміг із рахунком 3:0.
Орієнтовні склади:
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабіньо, Тіаго – Салах, Мане, Діас
Вільярреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Еступіньян – Піно, Капу, Парехо, Тригерос – Ло Чельсо – Данжума
Не зіграє: А. Морено
Під питанням: Фірміно – Коклен, Ж. Морено
Цікаві факти:
Ліверпуль забив принаймні 2 голи в 9 з останніх 10 матчів (Ліга чемпіонів).
Ліверпуль не програв у 10 з останніх 11 матчів (Ліга чемпіонів).
Вільяреал не програв у своїх останніх 5 матчах (Ліга чемпіонів).
Тренери говорять:
Юрген Клопп, Ліверпуль:
"Ми ретельно проаналізували гру суперника. Я й раніше з великою повагою ставився до Уная Емері та Вільярреалу, але зараз вивчив цю команду ретельніше і був дуже вражений.
Емері — це тренер, який одержимий дрібницями. Різні варіанти пресингу, різна реакція ті чи інші ситуації. Це фахівець світового рівня, який блискуче виконує свою роботу".
Унаї Емері, Вільярреал:
"Будь-який клуб, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, такий результат повністю заслужив. У Ліверпулі чудово знають, що ми регулярно виступаємо в єврокубках, що нам вдалося вибити дві великі команди в особі Ювентуса та Баварії.
Вони розуміють, що не буде. Звичайно, суперник вважатиме себе фаворитом, але до нас поставиться з повагою. Це сильніший Ліверпуль, який я коли-небудь бачив. Думаю, для нас це буде додатковою мотивацією – постаратися обіграти найкращий Ліверпуль в історії”.
прогноз 2:1