Емері: Обіграти найкращий Ліверпуль в історії — додаткова мотивація

Іспанський тренер — про найближчий матч Ліги чемпіонів.

Головний тренер Вільярреала Унаї Емері прокоментував майбутній поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Єремі Піно не зможе зіграти, його відновлення після травми затягується. Вчора він тренувався, але зіграти не зможе. Жерар Морено працює нормально. Він збільшить навантаження, але завтра. Франсіс Коклен тренувався у звичайному режимі.

Будь-який клуб, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, такий результат повністю заслужив. У Ліверпулі чудово знають, що ми регулярно виступаємо в єврокубках, що нам вдалося вибити дві великі команди в особі Ювентуса та Баварії. Вони розуміють, що не буде. Звичайно, суперник вважатиме себе фаворитом, але до нас поставиться з повагою. Це сильніший Ліверпуль, який я коли-небудь бачив. Думаю, для нас це буде додатковою мотивацією – постаратися обіграти найкращий Ліверпуль в історії”, — наводить слова Емері офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Вільярреал пройде у середу, 27 квітня на Енфілді. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.