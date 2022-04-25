Гвардіола: Поки що є сумніви, що Вокер та Стоунз зіграють проти Реалу

Керманич Манчестер Сіті висловився про перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті прийматиме на своєму полі мадридський Реал.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від цього протистояння та розповів про кадрові проблеми всередині своєї команди.

"Це велика честь. Звичайно, ми хочемо вийти у фінал і виграти його, але в той же час я ніколи не недооцінюватиму те, що ми зробили на шляху до фіналу. Приємно усвідомлювати, що ми в одній компанії з найкращими командами Європи. Потрібно залишатися собою, провести два виняткові матчі, щоб вийти у фінал. Ми можемо це зробити.

Є історія, її не змінити, але футбол – це гра з м'ячем 11 на 11. Багато хороших команд уже вибули, колись ми теж не дійдемо до цієї стадії. Я сказав гравцям насолоджуватися моментом, тому що це честь. Звичайно, всі хочуть вийти у фінал, але все вирішать гравці. У футбол грають футболісти, я не можу перемогти у цій грі.

Кайл Вокер не тренувався за останні 10 днів, Джон Стоунз не займався після матчу з Брайтоном [20 квітня]. Тому я не знаю, чи вони вийдуть на поле. Подивимося, як вони почуватимуться. Завтра ухвалимо рішення. Поки що є сумніви", — цитує слова Гвардіоли офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид відбудеться завтра, 26 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього протистояння.