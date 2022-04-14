Яремчук: Забивати на Енфілді — це мрія кожного

Форвард Бенфіки прокоментував виліт команди із Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка влаштувала гольову вакханалію на полі стадіону Енфілд проти англійського Ліверпуля (3:3), проте все одно в підсумку припинила виступи в міжнародній кампанії.

Ліверпуль — Бенфіка 3:3 Відео голів та огляд матчу

Після закінчення гри нападник "орлів" Роман Яремчук, на рахунку якого один із голів у ворота Аліссона, розповів про враження від виступу команди.

"Атакуюче виконання та створення гольових нагод із нашого боку під час гри проти Ліверпуля, показує, що в нас зібралася чудова команда, у якої є значний потенціал.

Тепер ми мусимо з нетерпінням чекати на наступний сезон, у якому знову вигадаємо щось особливе.

Енфілд — надзвичайне місце, забивати тут — мрія кожного. Я щасливий, що забив, але сумно, що це не допомогло команді пройти до наступного раунду.

Окремо хочу відзначити наших уболівальників. Вони показують нам, що Бенфіка потужна не тільки в Португалії, а й по всьому іншому світі", — заявив український гравець.

У поточному сезоні це був дев’ятий гол Романа Яремчука в 40 матчах за Бенфіку, окрім чого він ще віддав шість результативних передач.