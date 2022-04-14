Нельсон Веріссіму: Сумно, що Бенфіка не пройшла далі, але команда дала гарний бій

Керманич Бенфіки прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Лісабонська Бенфіка влаштувала видовищний матч-відповідь на Енфілді проти англійського Ліверпуля (3:3), проте зрештою все одно припинила свої виступи в поточній кампанії єврокубкового турніру.

Ліверпуль — Бенфіка 3:3 Відео голів та огляд матчу

Після закінчення гри головний тренер "орлів" Нельсон Веріссіму розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ліверпуль — дуже складний суперник, один із найкращих у нинішньому розіграші. Ми знали, що перед нами стоїть дуже важке завдання.

Пропущений на початку гол ускладнив наше й без того важке становище, але команда відреагувала добре та зрівняла рахунок. У другому таймі Ліверпуль здолав нас завдяки індивідуальній якості та кращій колективній грі Зрештою забили ще два голи.

Ми пропустили двічі зі стандартних положень, під час яких могли б краще контролювати ситуацію. Могли й забити більше двох голів, матеріалізувавши тим самим певний імпульс, який у нас був у нас на певних відтинках гри.

Це був чудовий європейський поєдинок проти відмінного суперника, який перевірив нас на міцність в обох матчах. Нам сумно, що ми не пройшли, але команда дала гарний бій, чим ми й пишаємося.

Усі гравці Бенфіки мають пишатися європейською кампанією, яку провела команда. Вона почалася в серпні, із протистояння проти Спартака, після чого ми вибили ПСВ, зіткнулася зі складним груповим етапом, із Баварією та Барселоною в одній групі.

Результатом і заслугою колишнього тренерського штабу був вихід до 1/8 фіналу. Там ми отримали Аякс — складне випробування, але ми вдало з ним упоралися. Зробили те, що мали зробити, розуміючи при цьому, що досягли дуже високого рівня. Очевидно, що в міру нашого поступу турнірною сіткою, команди завжди ставали дедалі складнішими", — заявив португальський фахівець.

Ліверпуль у наступному раунді Ліги чемпіонів УЄФА зіграє проти іспанського Вільярреала.