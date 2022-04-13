Зінченко розпочне з лавки для запасних матч-відповідь проти Атлетіко

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу чемпіонату світу, у якому зіграють мадридський Атлетіко та Манчестер Сіті.

У матчі-відповіді чвертьфінального раунду Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко та англійський Манчестер Сіті розіграють одну з путівок до наступного раунду на тлі перемоги "містян" на Етіхаді з рахунком 1:0.

Дієго Сімеоне, на тіл тієї гри, вирішив використати з перших хвилин Льоренте на правому фланзі, тоді як до трійки центральних півзахисників відправився Лемар.

Хосеп Гвардіола, у свою чергу, випустив у стартовому складі Вокера праворуч в обороні, до центру захисту відправився Стоунз, а Фоден зіграє на вістрі атаки. Олександр Зінченко залишився на лавці для запасних.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Савіч, Феліпе, Рейнілду, Лоді — Коке, Кондогбія, Лемар — Грізманн, Феліш.

Запасні: Лекомт, де Пауль, Суарес, Корреа, Васс, Кунья, Феррейра Карраско, Ермосо, Врсалько, Серрано.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Марез, Фоден, Бернарду Сілва.

Запасні: Стеффен, Карсон, Діаш, Аке, Стерлінг, Гріліш, Зінченко, Фернандіньо, Делап, Едозі, Макейті, Лавіа.



Гра Атлетіко — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.