Зінченко розпочне з лавки для запасних матч-відповідь проти Атлетіко

У матчі-відповіді чвертьфінального раунду Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко та англійський Манчестер Сіті розіграють одну з путівок до наступного раунду на тлі перемоги "містян" на Етіхаді з рахунком 1:0.
Дієго Сімеоне, на тіл тієї гри, вирішив використати з перших хвилин Льоренте на правому фланзі, тоді як до трійки центральних півзахисників відправився Лемар.
Хосеп Гвардіола, у свою чергу, випустив у стартовому складі Вокера праворуч в обороні, до центру захисту відправився Стоунз, а Фоден зіграє на вістрі атаки. Олександр Зінченко залишився на лавці для запасних.
Атлетіко: Облак — Льоренте, Савіч, Феліпе, Рейнілду, Лоді — Коке, Кондогбія, Лемар — Грізманн, Феліш.
Запасні: Лекомт, де Пауль, Суарес, Корреа, Васс, Кунья, Феррейра Карраско, Ермосо, Врсалько, Серрано.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Марез, Фоден, Бернарду Сілва.
Запасні: Стеффен, Карсон, Діаш, Аке, Стерлінг, Гріліш, Зінченко, Фернандіньо, Делап, Едозі, Макейті, Лавіа.
Гра Атлетіко — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.