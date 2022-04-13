Атлетіко — Манчестер Сіті. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Атлетіко Мадрид у рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Манчестер Сіті.

Атлетіко — Манчестер Сіті

Середа, 13 квітня, о 22:00. Стадіон Ванда Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр зустрічі — Даніель Зіберт (Німеччина). Результат першого матчу — 0:1.

З моменту поразки від Аякса у чвертьфіналі сезону-1996/97 Атлетіко більше нікому не програвав вдома в рамках плей-офф Ліги чемпіонів! Нещодавня нічия із Манчестер Юнайтед дозволила продовжити цю неймовірну серію до 15 поєдинків (9 перемог та 6 нічиїх)!

Неймовірна серія, котра вмістила в себе багато славетних перемог, як-то над Барселоною, Баварією чи Міланом.

Є вірогідність, що "матрацники" не програють і на цей раз, але в їх перемогу віриться з великими труднощами. Нічия — так, перемога — є питання.

У першій грі Дієго Сімеоне намагався, скоріше, втримати стратегічно важливу нульовку, аніж перемогти на Сіті оф Манчестер. Як підсумок його команда таки програла господарям після розкішного пасу від Філа Фодена та голу Кевіна де Брюйне. А, мадридці ще й не завдали жодного удару по воротах Едерсона.

Тим не менш, "Ель Чоло" потрібно ризикувати, тож варто очікувати куди більш відкритий матч на Ванда Метрополітано. Якщо Атлетіко вдасться забити швидкий м'яч — тоді "індіанці" можуть спробувати максимально засушити гру та сподіватися на контр, якщо ж ні — варто очікувати ситуативного штурму володінь кіпера Сіті та Ко, що може призвести до випадів команди Гвардіоли у відповідь.

В останньому турі господарі цього матчу мінімально поступилися Мальорці (0:1), а ось Ман Сіті видав яскравий перфоманс проти Ліверпуля (2:2). Нічия із мерсисайдцями помітно покращує шанси "городян" на чемпіонство, бо не зважаючи на різницю лише в один заліковий бал вони мають помітно легший календар, тож хлопці Пепа після подібного хотіли б на хвилі ейфорії оформити успіх ще й у Лізі чемпіонів.

Орієнтовні склади:

Атлетіко: Облак — Врсалько, Савіч, Феліпе, Рейнілду, Феррейра Карраско — М. Льоренте, Кондогбія, Коке — А. Корреа, Жоау Феліш

Манчестер Сіті: Едерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Жоау Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Марез, Бернарду Сілва, Стерлінг

Не зіграють/під питанням: Ектор Еррера, Хосе Хіменес — Габі Жезус, Бенжамен Менді, Коул Палмер

Цікаві факти:

— Атлетіко Мадрид може вперше з сезону-2016/17 вийти до півфіналу Ліги чемпіонів;

— Гра на Ванда Метрополітано стане сотою для Манчестер Сіті у основній сітці головного єврокубка;

— Атлетіко виграв 12 і програв 11 двоматчевих протистоянь у турнірах під егідою УЄФА після поразки на виїзді у першому матчі;

— Ман Сіті проходив далі в шести випадках з восьми, коли перемагав у першому домашньому матчі у плей-офф єврокубків;

— Останній раз "матрацники" вилітали з єврокубків після поразки 0:1 у першій виїзній грі у сезоні-2007/08 (0:1 и 0:0 із Болтоном);