Вернер: Рано повірили в те, що вийшли до півфіналу

Форвард Челсі розповів про перебіг матчу чвертьфіналу ЛЧ.

Нападник лондонського Челсі Тімо Вернер висловився щодо матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реалу, в якому його команду втратила перевагу в три м'ячі.

Футболіст вважає, що його команда зарано розслабилась.

За рахунку 3:0 ми вже повірили, що пройшли Реал. Повернутись до гри після першого матчу — це заслуговує на повагу. Нам не хватило десяти хвилин, щоб сталося диво.

Наразі вся команда розчарована, адже ми дуже старались пройти далі та заслуговували на це. Проблема в тому, що нас покарали за дрібні помилки.

Ми пропустили після ідеального пасу від Модріча. Проти таких передач практично неможливо оборонятись", — розповів німець клубній прес-службі.

ВІдзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Реал — Челсі.