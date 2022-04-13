Гвардіола: На всяк випадок — у нас є Едерсон. Він геть божевільний!

Керманич Манчестер Сіті прокоментував прийдешню гру проти Атлетіко.

В гостьовому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті буде намагатися втримати здобуту тиждень тому на власному полі перевагу над мадридським Атлетіко.

Атлетіко — Манчестер Сіті. Напередодні

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився власними очікуваннями від прийдешньої гри.

"Ви ніколи не зможете досягти чогось як команда, якщо не будете зберігати єдність. Окремо один від одного — Сіті далеко не найбільш сильна команда в захисті, проте, якщо ми працюємо зі спільною метою, то це робить наші недоліки менш помітними. Якщо завтра не вдасться це зберегти, то це суттєво ускладнить нам вихід до наступного раунду змагань.

Матч-відповідь буде геть не схожим на гру тижневої давнини на нашому полі. Суперники будуть грати вище та створювати для нас проблеми. Ми спробуємо цьому протистояти. Повинні зіграти в свій футбол. Якщо все вдасться, то буде дещо легше.

На всяк випадок — у нас є Едерсон. Він геть божевільний! Коли я побачив, як він тримав м’яч на лінії воріт у матчі проти Ліверпуля, я не міг повірити в це. Скільки там було до голу? Дюйм? Іноді мені здається, що він узагалі нічого не відчуває — такий спокійний.

Якщо почнемо програвати, зробимо все можливе задля того, щоб відігратися. Якщо ж поведемо в рахунку, то, можливо, сядемо трохи глибше. Побачимо за ходом гри", — заявив іспанський спеціаліст.

Матч Атлетіко — Манчестер Сіті відбудеться 13 квітня, о 22:00 за київським часом.