Сімеоне: Мрій та побажань Атлетіко недостатньо

Керманич Атлетіко прокоментував прийдешню гру проти Манчестер Сіті.

Мадридський Атлетіко в домашньому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Сіті буде намагатися виправити гостьову поразку з рахунком 0:1.

Атлетіко — Манчестер Сіті. Напередодні

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне поділився власними очікуваннями від прийдешньої гри.

"Я завжди говорю одне й те саме стосовно гри суперників. Із 2005 року по сьогодення жодного разу не зневажливо відгукнувся про колег. Тому що я завжди ставлю себе на місце тренерів, проти яких змагаюся, і є різні способи висловити те, що ти відчуваєш.

Коли хтось зневажає будь-яку команду, я не поділяю його. Думки журналістів, колишніх гравців, людей, які не грають і хочуть щось сказати, нічого не варті. Риба вмирає через рота, як казав мій батько. Усі слова зрештою повертаються до тебе. Кожен може коментувати. Для цього існують різні способи, проте я волію завжди поважати своїх колег.

Нам протистоїть команда, яка дуже добре грає. У Сіті дуже високий ритм, дуже швидкі переходи, невеликі простори в захисті. Ми маємо ілюзію того, що ми можемо створити в цій грі, однак це є лише ілюзією. Наших мрій та побажань недостатньо, тож за допомогою власних дій ми повинні довести гру до того етапу, коли ми можемо зашкодити обороні суперників.

Ми не збираємося відходити надто далеко від нашої звичної гри. Сподіваюся, ми зможемо комбінувати швидше в атаці, краще використати переваги контратак і що наші провідні гравці проведуть фантастичну ніч. Мотивація шалена, проте під час гри все може статися.

Сіті грають у той самий футбол, незалежно від того, проти кого вони грають. Вони мають сталу філософію. У них чудові футболісти та чудовий тренер, і я не можу уявити собі нічого іншого.

Ми завжди однаково поважаємо всіх суперників. Бачив Сіті — Ліверпуль на вихідних. Матч був фантастичним — ці дві команди перебувають у фантастичній формі, проте на мої думки стосовно нашої гри побачене не вплинуло", — заявив аргентинський спеціаліст.

Матч Атлетіко — Манчестер Сіті відбудеться 13 квітня, о 22:00 за київським часом.