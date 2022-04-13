Тухель: Челсі є чим пишатись

Наставник "синіх" висловився після матчу 1/4 фіналу ЛЧ проти Реала.

Головний тренер Челсі Томас Тухель висловився щодо матчу-відповіді проти мадридського Реалу в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Фахівець пишається своєю командою та вважає, що футболісти англійського клубу зробили все, що змогли.

"Я дуже радий за свою команду — такі поєдинки дозволяють нам рухатись вперед. Челсі продемонстрував неймовірний характер. Команда грала дуже сміливо та продемонстрували футбол надзвичайного рівня.

Дуже важливо обрати правильну тактику. Сьогодні команда грала на межі своїх можливостей, тому я пишаюсь Челсі", — розповів Тухель клубному сайту.

ВІдзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Реал — Челсі.