Емері: Левандовськи мав бути видалений

Наставник Вільярреалу висловився щодо матчу-відповіді проти Баварії в ЛЧ.

Головний тренер Вільярреалу Унаі Емері розповів про свої враження щодо матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти Баварії.

Фахівець вважає, що його команда грала дуже грамотно та чисто.

"Я не вважаю, що ми затримували час. Чому тоді Баварія не загдує перший матч? Тоді ми були краще всі 90 хвилин. Левандовський мав бути видалений, але я про це не згадую. Треба вміти програвати.

У кожного свій стиль, це треба поважати", — розповів Емері після матчу.

Відзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Баварія — Вільярреал.