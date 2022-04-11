Нойер: З Баварією не можна жартувати після поразки у першому матчі

Німець упевнений, що доля Баварії у руках команди.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія прийме на своєму полі Вільярреал.

Голкіпер мюнхенців Мануель Ноєр дав коментар перед грою з Вільярреалом.

"У нас у команді багато амбітних гравців. З нами не можна жартувати після поразки у першому матчі. Добре, що наша доля, як і раніше, у наших руках.

Вільяреал дуже добре грає на контратаках. Ми хочемо зіграти на межі своїх можливостей, і нас підтримуватимуть уболівальники. Ми знаємо, як підходити до матчу плей-офф після негативного результату у першому матчі. Ми не боїмося", — наводить слова голкіпера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, другий матч Баварія – Вільярреал відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд в Іспанії завершилася на користь "жовтої субмарини" з рахунком 1:0.