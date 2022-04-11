Нагельсманн: Нам не можна давати Вільяреалу час знайти свій ритм

Керманич Баварії висловився про матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Вільярреала.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія прийме на своєму полі іспанський Вільярреал.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Нам не можна давати Вільяреалу час знайти свій ритм. Треба грати агресивніше, стати для суперника неприємнішим опонентом.

При цьому ми не повинні про це міркувати надто багато. Потрібно завтра показати все на полі", — цитує слова Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, другий матч Баварія – Вільярреал відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд в Іспанії завершилася на користь "жовтої субмарини" з рахунком 1:0.