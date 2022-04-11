Емері: Ми маємо проявити повагу до Баварії

Керманич Вільярреала висловився про матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Баварії.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія прийме на своєму полі іспанський Вільярреал.

Головний тренер "жовтої субмарини" Унаї Емері поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Ми маємо проявити повагу до Баварії. Це буде дуже важкий матч, але ми маємо розуміти, як реагувати.

Знаємо, що вони звикли забивати вдома багато голів – це природно для них. Вони теж нас поважають, але якщо Баварія покаже свої найкращі якості, то буде фаворитом.

У себе вдома вони відчуватимуть свою силу і підійдуть до гри з оптимізмом", — цитує слова Емері офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, другий матч Баварія – Вільярреал відбудеться завтра, 12 квітня, о 22:00. Перша зустріч цих команд в Іспанії завершилася на користь "жовтої субмарини" з рахунком 1:0.