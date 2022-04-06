Анчелотті отримав негативний COVID-тест та долучиться до Реалу в Лондоні

Без італійського керманича в технічній зоні гра на Стемфорд Бридж не відбудеться.

Мадридському Реалу сьогодні, 6 квітня, належить зіграти перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Челсі на полі стадіону Стемфорд Бридж.

Челсі — Реал. Напередодні

"Вершкові" під час підготовки до цієї гри були майже впевнені у тому, що під час поєдинку їх головний тренер Карло Анчелотті буде відсутнім у технічній зоні через захворювання на COVID-19, яке в нього виявили ще наприкінці березня.

Однак, згідно з офіційним повідомленням від "бланкос", італієць таки зуміє долучитися до делегації Реалу в Лондоні, бо вже зранку в день гри отримав негативний результат контрольного тесту.

Нагадаємо, що матч Челсі — Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом.