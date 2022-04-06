Гвардіола — про матч з Атлетіко: Важка та равна зустріч

Іспанский наставник висловився щодо матчу Ліги чемпіонів.

В першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу 1:0.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився емоціями після складного двобою.

"Равний, складний матч. Атлетіко вміють захищатись та вибігати в контратаки — нам було дуже непросто. Важливо бути терплячими. Ми очікували подібного, але згодом вони стали грати взагалі без нападників за схемою 5-5-0.

Сто років тому і сто років згодом буде важно атакувати таку масовану оборону — це факт. Матч-відповідь буде таким самим, як і цей — до першого голу. Але нам треба бути ефективнішими", — наводить слова фахівця Marca.

Відзначимо, що на Football.ua доступно відео голу та огляд матчу Манчестер Сіті — Атлетіко.