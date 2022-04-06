Клопп: Могли забити Бенфіці більше, але віддаю належне воротарю суперників

Наставник Ліверпулю висловився щодо першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився емоціями післе переможного першого матчу чвертьфінала Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Фахівець вважає, що його команда могла вигравати більш крупно, але в той самий час Клопп похвалив Бенфіку за матч.

"Дуже непросто було виграти цей матч — Бенфіка грала на межі своїх можливостей. Ми дозволили супернику більше, ніж повинні були. Гра склалась саме так, як ми й очікували.

Так, ми виграли із різніцею в два м'ячі. Я вважаю, що Ліверпуль міг забивати й більше, але віддаю належне воротарю суперників — він грав просто чудово. В цілому, ми були готові до матчу, адже дуже добре розібрали їх матчі проти Аяксу", — цітує Клоппа BBC.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Бенфіка — Ліверпуль.