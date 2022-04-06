Бенфіка — Ліверпуль 1:3 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ліги чемпіонів.

В першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль на виїзді комфортно переграв Бенфіку.

На голи Конате, Мане та Діаса господарі поля змогли відповісти лише точним ударом Нуньєса. Роман Яремчук вийшов на поле під завісу другого тайму, але не встиг відзначитися результативними діями.

Огляд матчу:

Бенфіка – Ліверпуль 1:3

Голи: Нуньєс, 49 — Конате, 17, Мане, 34, Діас, 87

Бенфіка: Влаходімос — Жілберто, Вертонген, Отаменді, Грімальдо — Таарабт (Мейте, 70), Рафа Сілва, Вайгль — Евертон (Яремчук, 82), Нуньєс, Гонсалу Рамуш (Жоау Маріу, 86).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнолд (Гомес, 89), ван Дейк, Конате, Робертсон — Тіаго Алькантара (Хендерсон, 61), Фабіньо, Кейта (Мілнер, 89) — Салах (Діогу Жота, 61), Мане (Фірміно, 80), Діас.

Джерело: MEGOGO