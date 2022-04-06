Эмери: Від гри з Баварією треба отримати задоволення

Головний тренер "Жовтої субмарини" — про майбутній матч проти німців.

Головний тренер Вільярреала Унаї Емері дав коментар перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

"Бажаємо пережити особливі, унікальні моменти на своєму домашньому стадіоні. Шанси у нас є, лишилось тільки правильно ними скористатися.

Ми з великим повагою ставимося до Баварії, але намагатимемося максимально використовувати свої сильні сторони. Спершу буде матч на своєму полі, і потрібно зробити все, щоб зберегти інтригу перед грою у відповідь. У нас є можливість досягти форі напередодні візиту до Мюнхена. Від цієї гри треба отримати задоволення, знаючи, що Баварія — явний фаворит і дуже сильна команда", — наводить слова Емері офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Вільярреал — Баварія розпочнеться у середу, 6 квітня, о 22:00 за київським часом.