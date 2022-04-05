Тухель: Матч з Реалом особливий, ми дуже схвильовані

Німецький тренер висловився перед грою Ліги чемпіонів.

Головний тренер Челсі Томас Тухель дав коментар перед поєдинком 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реалу.

"Думаю, що майбутня гра не має нічого спільного з матчем минулого сезону [півфінал Ліги чемпіонів]. Чесно. Я не думав про неї, коли ми готувалися. Ми не дивилися минулорічні матчі. Ми не ставимо перед собою завдання знову комусь щось довести, ми хочемо реабілітуватися за суботню гру [проти Брентфорда].

Ми повинні розуміти, що команди такого рівня, з такими талановитими гравцями та досвідом можуть видати особливий матч. Для нас це теж особливий випадок і тому ми дуже схвильовані. Ми хочемо довести собі, що багато на що здатні. Це особливе протистояння, і суперник також особливий. Тому ми відчуваємо велике хвилювання.

Ліга чемпіонів — неймовірно важкий та вимогливий турнір. Тут постійно доводиться стикатися з труднощами. Але з іншого боку, це те, що ми любимо. Тут доводиться вирішувати проблеми, але це те, що ми вибрали. Нам це подобається. Ми постійно боремося із випробуваннями. Нам подобається долати труднощі", — наводе слова Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Матч Челсі — Реал запланований на середу, 6 квітня. Початок о 22:00 за київським часом.