Роналдіньо — 42: всі голи легендарного "Чарівника" у Лізі чемпіонів

До вашої уваги всі голи одного з найталановитіших виконавців в історії футболу в головному єврокубку.

Роналду ді Асіс Морейра, або просто Роналдіньо, святкує свій сорок другий день народження.

Один із найталановитіших футболістів в історії завжди міг створити момент для партнерів або для себе там, де його інші не бачили.

До вашої уваги всі голи Роналдіньо в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

За свою кар'єру "Чарівник" виграв такі трофеї як Кубок Інтертото, чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії, чемпіонат Італії, Кубок Мексики, Кубок Америки, Чемпіонат світу та безліч індивідуальних нагород, серед яких Золотий м'яч-2005 та Гравець року за версією ФІФА у 2004 та 2005 роках.