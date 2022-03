Роналдіньо — 42: всі голи легендарного "Чарівника" у Лізі чемпіонів

Роналду ді Асіс Морейра, або просто Роналдіньо, святкує свій сорок другий день народження.

Один із найталановитіших футболістів в історії завжди міг створити момент для партнерів або для себе там, де його інші не бачили.

До вашої уваги всі голи Роналдіньо в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

🇧🇷 EVERY Ronaldinho goal in this competition 😍@10Ronaldinho | #HBD | #UCL pic.twitter.com/1Whcw63GxT