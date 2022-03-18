Яремчук поїде до Ліверпуля: стали відомі всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Учасники головного за значимістю клубного єврокубку дізналися своїх наступних суперників.

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У процедурі жеребкування взяли участь вісім команд, які вийшли переможцями за підсумками двоматчевих протистоянь у минулій стадії турніру: Атлетіко Мадрид (Іспанія), Баварія Мюнхен (Німеччина), Бенфіка Лісабон (Португалія), Челсі Лондон (Англія), Ліверпуль (Англія), Манчестер Сіті (Англія), Реал Мадрид (Іспанія) та Вільярреал (Іспанія).

У ході жеребкування команди утворили наступні пари на стадії 1/4 фіналу:

Челсі Лондон (Англія) - Реал Мадрид (Іспанія)

Манчестер Сіті (Англія) - Атлетіко Мадрид (Іспанія)

Вільярреал (Іспанія) - Баварія Мюнхен (Німеччина)

Бенфіка Лісабон (Португалія) - Ліверпуль (Англія)

Крім того, стали відомі пари в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів:

Манчестер Сіті (Англія) / Атлетіко Мадрид (Іспанія) - Челсі Лондон (Англія) / Реал Мадрид (Іспанія)

Бенфіка Лісабон (Португалія) / Ліверпуль (Англія) - Вільярреал (Іспанія) / Баварія Мюнхен (Німеччина)

Нагадаємо, що перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 5-6 квітня, тоді як другі — 12-13 квітня. Ознайомитись із детальним ходом жеребкування можна за допомогою текстової трансляції на нашому сайті.